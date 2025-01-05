دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت الأميرة ريما بنت طلال، شقيقة الأميرة الوليد بن طلال وابنة الأميرة منى رياض الصلح على إعلان الديوان الملكي السعودي، السبت، وفاة والدتها.

ونشرت الأميرة ريما صورة لوالدتها على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) معلقة بالقول: "لطالما كتبت: ’اللهم احفظ أمي وارحم أبي‘.. واليوم أصْبَحَتْ: ’اللهم ارحم أمي وارحم أبي‘.. لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى.. اللهم اجعلهم في نعيم دائم، وارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء، وارزقني الصبر والرضا بقضائك".

ويذكر أن الأميرة منى أنجبت كلا من الأمير الوليد بن طلال والأمير خالد بن طلال الذي يُلقب بوالد "الأمير النائم" بعد عقود من الغيبوبة التي دخل فيها نجله، بالإضافة إلى انجابها الأميرة ريما بنت طلال

من جهته نشر الأمير السعودي، عبدالعزيز بن طلال تدوينة على صفحته بمنصة إكس معزيا بوفاة الأميرة منى وناشرا تفاصيل عن مواقع عزاء الرجال والنساء.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في بيان "وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 5 / 7 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".