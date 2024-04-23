ألقت الشرطة في مدينة هيلزبورو بولاية أوريغون الأمريكية، القبض على رجل، بعد أن ظهر في مقطع فيديو تم توثيقه من كاميرا جرس الباب لشخص يقيم في الحي السكني الذي دارت أحداث عملية الاختطاف المزعومة فيها.

لقد بدأت القصة عندما سمعت امرأة تملك منزلا في الحي طرقًا من الخارج على الباب الأمامي، الأحد.

وبعد برهة قامت بالتحقق من كاميرا جرس الباب، وشاهدت ما لم تكن تتوقعه لفتاة كانت تستغيث طلبا للنجدة، قبل أن يسارع رجل باختطافها وحملها والجري بها بعيدا عن المكان.

وقد تحدثت تانفي فارما مراسلة قناة KATU، إلى السيدة التي تعيش في المنزل الذي وثقت كاميرا جرس الباب الحادثة بالكامل.