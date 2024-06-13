تم طرد مدرب مدرسة متوسطة في مدينة يبسيلانتي بولاية ميشيغان الأمريكية بعد أن هاجم طالبًا في المدرسة رفض الانصياع لطلب القيام ببعض تمارين الضغط لأنه كان يتجول في الردهة.

ولكن الطالب حاول أن يشرح له أنه لا يستطيع القيام بتمارين الضغط لأنه أصيب في يده.

وبعد توجه الطالب مايكل إلى الفصل الدراسي يُظهر فيديو مراقبة المدرسة المدرب وهو ينطلق خلفه بعد ثوان وينقض عليه من جهة الخلف محاولا أن يخنق الصبي بقميص.

الآن يتحدث آباء الطالب علناً قائلين إنهم يريدون أن يواجه المدرب التهم.

رفضت المدرسة طلب والدة الطالب بتسليمها فيديو الحادثة، ولكنهم تمكنوا في النهاية من الحصول عليه من شرطة يبسيلانتي.

وقد قال محامي الأسرة إنهم سيراقبون في الوقت نفسه ما يفعله مكتب المدعي العام في مقاطعة واشتيناو بالمسؤول في المدرسة الذي اعتدى على الطالب.

بينما علق ستيف مون، والد الطالب مايكل قائلًا: "أريد أن يدفع هذا الرجل ثمن ما فعله بابني. وإذا كان ذلك يعني طرده من العمل، أو فقدان وظيفته، أو البقاء في السجن. أريده أن يعرف أن ما فعله كان خطأ."

لدى كيمبرلي كريج مراسل قناة WXYZ المزيد من التفاصيل حول الحادثة المقلقة.