بينما كان العالم يتابع الزلزال السياسي الذي ضرب المملكة المتحدة، اليوم، كان لاري، قط داونينغ ستريت، يتجول في المكان الشهير غير منزعج تمامًا بينما كانت وسائل الإعلام تنتظر بيانًا من رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، ريشي سوناك.

وانتظر لاري صدفة رئيس وزرائه السادس، كير ستارمر ليقوم بتشكيل حكومة المملكة المتحدة الجديدة.

ولاري أكثر من مجرد حيوان أليف، فهو موظف حكومي ولديه عمل ليقوم به.

ولقبه الرسمي هو رئيس صائد الفئران في مكتب مجلس الوزراء.

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