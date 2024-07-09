قامت شركة للسكك الحديدية في اليابان بتوظيف زميل جديد للعمل لديها.

إنه ليس عاملًا عاديًا، ولكنه روبوت بشري يمكنه الوصول إلى ما يصل إلى ارتفاع 39 قدمًا (حوالي 12 مترًا) ورفع 88 رطلاً (40 كيلو غرامًا).

وقد بدأت شركة السكك الحديدية باستخدام الروبوت في يوليو/تموز 2024، حيث تأمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين السلامة والإنتاجية.

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