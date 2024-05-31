استعرض الجيش الصيني خلال التدريبات العسكرية الأخيرة مع كمبوديا، كلابًا روبوتية تحمل بندقية آلية مثبتة على ظهرها.

حيث يقولون إن السلاح الذي يتم التحكم فيه عن بعد ليس فقط قادرًا على القتال جنبًا إلى جنب مع الجنود في العمليات القتالية في المناطق الحضرية، ولكن ربما يمكن أن يحل محل الجنود البشر مستقبلًا.

وقد ظهر ذلك في مقطع فيديو مدته دقيقتان تم تصويره أثناء التدريب العسكري الصيني في كمبوديا، المعروف باسم "التنين الذهبي 2024".

حيث قام الكلب الآلي بقيادة وحدة مشاة إلى مبنى التدريب وهو يقوم بإطلاق النار من البندقية الآلية المثبتة على ظهره.

ولدى مايك فاليريو مراسل CNN المزيد من التفاصيل.