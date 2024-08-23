سطو في وضح النهار.. شاهد ما فعله لصان لسرقة ساعات روليكس من متجر مجوهراتمتفرقاتنشر الجمعة، 23 اغسطس / آب 2024في حادثة وثقتها الكاميرا في مدينة ستوكتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أقدم لصان على تحطيم واجهة أحد متاجر المجوهرات، من أجل سرقة ساعات روليكس ومقتنيات ثمينة في واجهة العرض الزجاجية في وضح النهار. قد يهمك أيضًا.. لم يتركوا أي قطعة!.. متجر مجوهرات يتعرض لعملية سطو محكمة ليلًا والجناة يفرون بـ1.5 مليون دولارحوصر بمنطقة أعمال البناء.. شاهد مصير مشتبه به بجريمة سطو مسلح عندما حاول الفرار من الشرطةقراءة المزيدأمريكاجرائم سرقةسرقاتكاليفورنيا