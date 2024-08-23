في حادثة وثقتها الكاميرا في مدينة ستوكتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أقدم لصان على تحطيم واجهة أحد متاجر المجوهرات، من أجل سرقة ساعات روليكس ومقتنيات ثمينة في واجهة العرض الزجاجية في وضح النهار.

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