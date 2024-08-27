تمكن صيادان قبالة سواحل أستراليا من تصوير لحظة مثيرة عندما حاصرت سمكة قرش بيضاء كبيرة قاربهما وعضته.

قال جو كوك وهو صياد أسترالي واصفًا ضخامة القرش الذي هاجم القارب: "لقد اعتقدت بجدية أنه حوت صغير في البداية، لكنه كان قرشًا أبيضًا كبيرًا ضخمًا."

دارت أنثى القرش المفترسة حول جايدن غريس وجو كوك لمدة 45 دقيقة تقريبًا. في النهاية، قضمت سمكة القرش القارب، تاركة وراءها آثار خدوش.

في حين لم يصب الصيادان بأذى في الحادثة ولكنهما عاشا لحظات مرعبة. قال الصيادان لاحقًا إن المواجهة كانت عبارة عن لحظات حقيقية لـ"تحقيق أمنيات ما قبل الموت".

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