مشهد مرعب.. رجل يتفاجأ بثعبان عملاق يزن 80 رطلًا في حديقة منزله

مشهد مرعب.. رجل يتفاجأ بثعبان عملاق يزن 80 رطلًا في حديقة منزلهمتفرقاتنشر الخميس، 29 اغسطس / آب 2024في مشهد صادم صورته الكاميرا بولاية ميريلاند الأمريكية، تفاجأ رجل بثعبان عملاق يبلغ طوله 10 أقدام في حديقة منزله الخلفية بمدينة "بايكسفيل"، ولحسن الحظ، وبعد جهد كبير تمكنت الفرق المختصة في نهاية المطاف من الإمساك بالثعبان الذي يبلغ وزنه 80 رطلاً. قد يهمك أيضًا.. مشهد طريف يوثق "حفلة نوم" لآلاف إناث أسماك القرش الضخمة في قاع البحرسحقه قطيع فيلة حتى الموت.. تفاصيل مروعة لما حصل مع سائح في جنوب أفريقياقراءة المزيدأمريكاحيوانات