مشهد مرعب.. رجل يتفاجأ بثعبان عملاق يزن 80 رطلًا في حديقة منزله

في مشهد صادم صورته الكاميرا بولاية ميريلاند الأمريكية، تفاجأ رجل بثعبان عملاق يبلغ طوله 10 أقدام في حديقة منزله الخلفية بمدينة "بايكسفيل"، ولحسن الحظ، وبعد جهد كبير تمكنت الفرق المختصة في نهاية المطاف من الإمساك بالثعبان الذي يبلغ وزنه 80 رطلاً.

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