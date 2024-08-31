كاميرا مراقبة ترصد لحظة نهب لصوص متجر مجوهرات أمام مالكته.. شاهد رد فعلها

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كاميرا مراقبة ترصد لحظة نهب لصوص متجر مجوهرات أمام مالكته.. شاهد رد فعلها

أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة لصوصًا مكشوفي الوجوه وهم ينتزعون القلائد ويضعونها في أكياس من داخل متجر مجوهرات في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، ونهب اللصوص المتجر خلال دقائق فقط.

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