كاميرا مراقبة ترصد لحظة نهب لصوص متجر مجوهرات أمام مالكته.. شاهد رد فعلهامتفرقاتنشر السبت، 31 اغسطس / آب 2024أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة لصوصًا مكشوفي الوجوه وهم ينتزعون القلائد ويضعونها في أكياس من داخل متجر مجوهرات في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، ونهب اللصوص المتجر خلال دقائق فقط.قد يهمك أيضًا.. سطو في وضح النهار.. شاهد ما فعله لصان لسرقة ساعات روليكس من متجر مجوهراتتعمد إحراقها.. شاهد ما حدث لرجل حطم زجاج سيارة امرأة وسكب مادة سريعة الاشتعال فيهاقراءة المزيدأمريكاجرائم سرقةسرقات