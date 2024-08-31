أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة لصوصًا مكشوفي الوجوه وهم ينتزعون القلائد ويضعونها في أكياس من داخل متجر مجوهرات في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، ونهب اللصوص المتجر خلال دقائق فقط.

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