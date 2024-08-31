سرقة غريبة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة سطو امرأة على منازل في كاليفورنيا

سرقة غريبة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة سطو امرأة على منازل في كاليفورنيامتفرقاتنشر السبت، 31 اغسطس / آب 2024وثقت كاميرات المراقبة سلسلة من الجرائم في عدة مناطق بولاية كاليفورنيا الأمريكية، امتدت من فريسنو إلى كلوفيس.ووثقت الكاميرات نفس المشتبه بها تسطو على عدة منازل، حيث أخذت أشياء غريبة مثل كراسي ونباتات.وتلقت الشرطة تقارير متعددة حول تلك السرقات.قد يهمك أيضًا.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة نهب لصوص متجر مجوهرات أمام مالكته.. شاهد رد فعلهاتعمد إحراقها.. شاهد ما حدث لرجل حطم زجاج سيارة امرأة وسكب مادة سريعة الاشتعال فيها قراءة المزيدأمريكاجرائم سرقةسرقات