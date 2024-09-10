قالت شرطة نيويورك الأمريكية إن لصًا حاول الهروب من ضباطها بمحاولة تسلق هيكل شاهق، لكنه علق في نهاية المطاف.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مثبتة بجسم الضابط لحظة إنقاذ المشتبه به، حيث اتخذت الشرطة إجراءات سريعة لإنزاله بأمان قبل احتجازه.

ووجهت للمشتبه به تهم السرقة من الدرجة الثالثة وتهمتي اعتداء على شرطي.

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