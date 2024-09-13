فيديو يحبس الأنفاس يظهر طفلين عالقين داخل منزل مشتعل.. شاهد ما حدث لهما

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فيديو يحبس الأنفاس يظهر طفلين محاصرين داخل منزل مشتعل في تكساس.. شاهد ما حدث لهما

تُظهِر لقطات درامية لكاميرا مثبتة على جسد ضابط شرطة لحظة إنقاذ طفلين قبل ثوانٍ فقط من اندلاع النيران في منزلهما في مدينة فيدور بولاية تكساس الأمريكية.

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