فيديو يحبس الأنفاس يظهر طفلين عالقين داخل منزل مشتعل.. شاهد ما حدث لهمامتفرقاتنشر الجمعة، 13 سبتمبر / ايلول 2024تُظهِر لقطات درامية لكاميرا مثبتة على جسد ضابط شرطة لحظة إنقاذ طفلين قبل ثوانٍ فقط من اندلاع النيران في منزلهما في مدينة فيدور بولاية تكساس الأمريكية.قد يهمك أيضًا.. تدهورت واصطدمت بعامود كهرباء.. شرطي ومارة يهرعون لانتشال سائق من سيارة تلتهمها النيرانلص يهرب من الشرطة ليعلق في هيكل شاهق لا يمكنه النزول منه.. شاهد مصيره ومن أنقذهلحظة مخيفة على الهواء مباشرة.. شاهد ما حدث لشاحنة غمرتها مياه جارفة قراءة المزيدأمريكاحرائقحوادث