تُظهِر لقطات درامية لكاميرا مثبتة على جسد ضابط شرطة لحظة إنقاذ طفلين قبل ثوانٍ فقط من اندلاع النيران في منزلهما في مدينة فيدور بولاية تكساس الأمريكية.

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