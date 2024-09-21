تقول شرطة بيلفيو بولاية أوهايو الأمريكية إن عددًا من اللصوص قاموا بسرقة ثلاث شاحنات من معرض "تيم راي موتور سبورتس" للسيارات في غضون دقائق معدودة فقط.

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