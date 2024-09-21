سرقوا 3 شاحنات خلال دقائق.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة سطو لصوص على معرض سياراتمتفرقاتنشر السبت، 21 سبتمبر / ايلول 2024تقول شرطة بيلفيو بولاية أوهايو الأمريكية إن عددًا من اللصوص قاموا بسرقة ثلاث شاحنات من معرض "تيم راي موتور سبورتس" للسيارات في غضون دقائق معدودة فقط.قد يهمك أيضًا.. لص يهرب من الشرطة ليعلق في هيكل شاهق لا يمكنه النزول منه.. شاهد مصيره ومن أنقذهجهاز تعقب صغير يفضح لصًا نهب مركبة ليطارده المالك.. شاهد ما حدثسرقة غريبة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة سطو امرأة على منازل في كاليفورنياقراءة المزيدأمريكاجرائم سرقةسرقات