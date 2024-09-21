سرقوا 3 شاحنات خلال دقائق.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة سطو لصوص على معرض سيارات

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سرقوا 3 شاحنات خلال دقائق.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة سطو لصوص على معرض سيارات

تقول شرطة بيلفيو بولاية أوهايو الأمريكية إن عددًا من اللصوص قاموا بسرقة ثلاث شاحنات من معرض "تيم راي موتور سبورتس" للسيارات في غضون دقائق معدودة فقط.
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