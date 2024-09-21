كاميرا مراقبة ترصد لحظة ضرب امرأة مسنة بشكل وحشي في نيويورك

كاميرا مراقبة ترصد لحظة ضرب امرأة مسنة بشكل وحشي في نيويوركمتفرقاتنشر السبت، 21 سبتمبر / ايلول 2024في حادثة مروعة صورتها كاميرا مراقبة في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، تعرضت امرأة مسنة لهجوم وحشي بشكل مفاجىء من قبل أحد المارة، بينما كانت المرأة البالغة من العمر 81 عامًا تتنزه مع كلب ابنها.قد يهمك أيضـًا.. انهالوا عليهما بالضرب.. مراهقون يعتدون على مسنين بشكل دموي ويتركونهما بإصابات بليغةهجوم عنيف على بائع متجول يكلف رجلًا نحو 3 ملايين دولار.. شاهد ما حصلمدان بالاعتداء على الأطفال.. كاميرات مراقبة ترصد رجلا ستينيا يطارد طفلة بعمر 10 سنواتقراءة المزيدأمريكاجرائمنيويورك