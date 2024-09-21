كاميرا مراقبة ترصد لحظة ضرب امرأة مسنة بشكل وحشي في نيويورك

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كاميرا مراقبة ترصد لحظة ضرب امرأة مسنة بشكل وحشي في نيويورك

في حادثة مروعة صورتها كاميرا مراقبة في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، تعرضت امرأة مسنة لهجوم وحشي بشكل مفاجىء من قبل أحد المارة، بينما كانت المرأة البالغة من العمر 81 عامًا تتنزه مع كلب ابنها.

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