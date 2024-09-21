تحصن رجل مطلوب في غرفة فندق بعد أن عثرت عليه الشرطة بولاية تكساس الأمريكية. وانتهى الأمر بالرجل في مواجهة استمرت ساعتين مع الشرطة، حتى أنه أطلق النار على روبوت للشرطة، قبل أن يتم القبض عليه.

وحاولت الشرطة إجبار فيليكس دي لاروزا، البالغ من العمر 39 عامًا، على الاستسلام بسلام، لكنهم يقولون إن فيليكس أطلق عدة أعيرة نارية من غرفته في الفندق، بما في ذلك رصاصة أطلقت على الضباط.

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