أجبره على الخروج بعد مواجهة لمدة ساعتين.. شاهد الشرطة تستخدم روبوتًا للقبض على رجل مطلوبمتفرقاتنشر السبت، 21 سبتمبر / ايلول 2024تحصن رجل مطلوب في غرفة فندق بعد أن عثرت عليه الشرطة بولاية تكساس الأمريكية. وانتهى الأمر بالرجل في مواجهة استمرت ساعتين مع الشرطة، حتى أنه أطلق النار على روبوت للشرطة، قبل أن يتم القبض عليه.وحاولت الشرطة إجبار فيليكس دي لاروزا، البالغ من العمر 39 عامًا، على الاستسلام بسلام، لكنهم يقولون إن فيليكس أطلق عدة أعيرة نارية من غرفته في الفندق، بما في ذلك رصاصة أطلقت على الضباط. قد يهمك أيضًا.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة ضرب امرأة مسنة بشكل وحشي في نيويوركسرقوا 3 شاحنات خلال دقائق.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة سطو لصوص على معرض سياراتقراءة المزيدالشرطة الأمريكيةكاميرات