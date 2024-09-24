أظهر مقطع فيديو تم التقاطه بواسطة كاميرا ring اللحظة التي دهست فيها شابة عمرها 18 عامًا رجلاً وأصابته أثناء سرقة سيارته من طراز "بورشه" في كندا.

ووفقًا للشرطة، وقع الحادث عندما ذهبت المشتبه بها إلى منزل الضحية لشراء السيارة.

تخلت المشتبه بها لاحقًا عن السيارة واستسلمت للسلطات.

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