يستخدم سكان مدينة ساوث ليك تاهو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية نهجًا مبتكرًا لإبعاد الدببة عن منازلهم... حصائر الأبواب الكهربائية.

يقول المؤيدون للفكرة إنها طريقة غير قاتلة لمنع غزو الدببة وهي مجانية!

وتشرح شيلبي رايلي من قناة KMAX كيفية عمل الحصيرة ولقاء مع موزعها في المدينة.

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