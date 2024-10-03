نهج مبتكر لإبعادها وإخافتها.. شاهد ما تفعله حصيرة الأبواب هذه عند دوسها من قبل الدببةمتفرقاتنشر الخميس، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2024يستخدم سكان مدينة ساوث ليك تاهو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية نهجًا مبتكرًا لإبعاد الدببة عن منازلهم... حصائر الأبواب الكهربائية.يقول المؤيدون للفكرة إنها طريقة غير قاتلة لمنع غزو الدببة وهي مجانية!وتشرح شيلبي رايلي من قناة KMAX كيفية عمل الحصيرة ولقاء مع موزعها في المدينة.شاهد أيضًا: "فتح الثلاجة وأخرج الدجاجة".. دب ضخم يقتحم عدة منازل والشرطة تطلق رذاذ الفلفل لطردهوقد يهمك أيضًا: شاهد لحظات ما بعد إطلاق رجل النار على ساقه بالخطأ أثناء هجوم مفاجئ من دب ضخمقراءة المزيدأمريكاابتكاراتحيوانات مفترسةكاليفورنيا