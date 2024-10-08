أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة لحظة سرقة مركبة ومقطورة تحمل معدات باهظة الثمن لفرقة الروك المستقلة "سبيريت أوف ذا بيهايف" في أمريكا، بعد أدائهم خلال جولة في سياتل.

وقال أحد أعضاء الفرقة: "كان لدينا كابح عليها. كان كل شيء مقفلاً. لقد قادوا السيارة على الكابح لكسره. كان لدينا جهاز أبل Airtag هناك والذي يبدو أنه لم يعد يعمل".

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