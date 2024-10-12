تمارس أماندا كومبتون البالغة من العمر 44 عامًا، الصيد منذ عشر سنوات، وهي ليست غريبة على برية ألاسكا.

وفي أواخر سبتمبر، ذهبت هي وصديقها نيكولاس أور لصيد الغزلان، وكان من المفترض أن تكون رحلة صيد روتينية.

لكن الأمور تغيرت في لحظة، عندما وجدا نفسيهما فجأة وجهاً لوجه مع أنثى دب بني كانت تدافع عن شبلها.

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