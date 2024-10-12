أطبق على رأسها بفكيه.. شاهد ما حدث لامرأة هاجمها دب بني بشراسة في غابة فجأةمتفرقاتنشر السبت، 12 أكتوبر / تشرين الأول 2024تمارس أماندا كومبتون البالغة من العمر 44 عامًا، الصيد منذ عشر سنوات، وهي ليست غريبة على برية ألاسكا.وفي أواخر سبتمبر، ذهبت هي وصديقها نيكولاس أور لصيد الغزلان، وكان من المفترض أن تكون رحلة صيد روتينية.لكن الأمور تغيرت في لحظة، عندما وجدا نفسيهما فجأة وجهاً لوجه مع أنثى دب بني كانت تدافع عن شبلها.وأيضًا.. "كانا يتجهان نحوي".. كاميرا ترصد قتالًا ضاريًا بين ذكرين من "الموظ" ومالك منزل يفر من المكانفيديو يرصد ذئب قيوط يختطف كلبًا من فناء منزل.. شاهد ما حدثمشهد طريف ومخيف.. كاميرا ترصد لحظة هروب مجموعة ثيران من مهرجان لتحدث فوضى عارمةقراءة المزيدأمريكاحوادثحيوانات مفترسة