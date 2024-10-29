تصرف غريب وثقته كاميرا.. دب فضولي يسرق حاوية قمامة من داخل كراج منزل

متفرقات
نشر
تصرف غريب وثقته كاميرا.. دب فضولي يسرق حاوية قمامة من داخل كراج منزل

وثقت كاميرا مراقبة منزلية لحظات لتصرف غريب لدب فضولي وهو يقف على قدميه ويسرق حاوية قمامة كانت موجودة داخل كراج سيارات لأحد المنازل في مدينة سارالاند، بولاية ألاباما الأمريكية.

شاهد أيضًا: "فتح الثلاجة وأخرج الدجاجة".. دب ضخم يقتحم عدة منازل والشرطة تطلق رذاذ الفلفل لطرده

وقد يهمك أيضًا: كاميرا ترصد دببة تدمر مخيم اصطياف.. وخبيرة تشرح ما يجب فعله إذا واجهت دبًا