وثقت كاميرا مراقبة منزلية لحظات لتصرف غريب لدب فضولي وهو يقف على قدميه ويسرق حاوية قمامة كانت موجودة داخل كراج سيارات لأحد المنازل في مدينة سارالاند، بولاية ألاباما الأمريكية.

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