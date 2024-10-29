تصرف غريب وثقته كاميرا.. دب فضولي يسرق حاوية قمامة من داخل كراج منزلمتفرقاتنشر الثلاثاء، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2024وثقت كاميرا مراقبة منزلية لحظات لتصرف غريب لدب فضولي وهو يقف على قدميه ويسرق حاوية قمامة كانت موجودة داخل كراج سيارات لأحد المنازل في مدينة سارالاند، بولاية ألاباما الأمريكية.شاهد أيضًا: "فتح الثلاجة وأخرج الدجاجة".. دب ضخم يقتحم عدة منازل والشرطة تطلق رذاذ الفلفل لطردهوقد يهمك أيضًا: كاميرا ترصد دببة تدمر مخيم اصطياف.. وخبيرة تشرح ما يجب فعله إذا واجهت دبًاقراءة المزيدأمريكاالحيواناتحيوانات مفترسةغرائب