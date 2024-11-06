كلبة وليدة تدفع مالكها إلى إجراء عملية بحث غريبة عبر غوغل.. شاهد السبب

رحب كلب بيتبول الأليف المملوك لزوجين من ولاية ميسيسيبي بمجموعة جديدة من الجراء في نهاية الأسبوع الماضي.

لكن أحد الجراء لا يشبه الآخرين. مصدر المفاجأة كان أن إحداها ذات لون مختلف.

ولدى ديستينسي بولستر مراسلة محطة WLOX الأخبارية التفاصيل.

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