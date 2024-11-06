كلبة وليدة تدفع مالكها إلى إجراء عملية بحث غريبة عبر غوغل.. شاهد السبب

كلبة وليدة تدفع مالكها إلى إجراء عملية بحث غريبة عبر غوغل.. شاهد السببمتفرقاتنشر الأربعاء، 06 نوفمبر / تشرين الثاني 2024رحب كلب بيتبول الأليف المملوك لزوجين من ولاية ميسيسيبي بمجموعة جديدة من الجراء في نهاية الأسبوع الماضي.لكن أحد الجراء لا يشبه الآخرين. مصدر المفاجأة كان أن إحداها ذات لون مختلف.ولدى ديستينسي بولستر مراسلة محطة WLOX الأخبارية التفاصيل.شاهد أيضًا: قيدتهم بإحكام داخل حقيبة.. الشرطة تنقذ 6 جراء "بيتبول" وتحتجز سيدة كانت تحاول بيعهموقد يهمك أيضًا: تعيش دون ماء ولا طعام في أقفاص صغيرة.. شاهد ما فعله رجل بجراء كلاب لغرض القتالوأيضًا: هرب من قفصه ولم ينس رفاقه.. شاهد كيف حاول هذا الـ"هاسكي" تحرير بقية كلاب مأوى للحيواناتقراءة المزيدأمريكاالحيواناتحيوانات أليفةغرائب