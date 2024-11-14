تصرف “غير معهود”.. شاهد ما فعله مشتبه بهم ليحتالوا على شركة تأمين

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أربعة أشخاص في ولاية كاليفورنيا يقول محققو الولاية إن المشتبه بهم حاولوا تنفيذ خطتهم الغريبة عدة مرات في استخدامها لتخريب سيارة رولز رويس 2010 وعدة موديلات أخرى من مرسيدس الفاخرة لتقديم مطالبات تأمين احتيالية تزيد قيمتها بقليل عن 140 ألف دولار.

اتضح كما يقول محققو الولاية، أن ما تبين في مقاطع الفيديو هو إنسان يرتدي زي دب، ويقوم بما تبين أنه عدة مطالبات احتيال على شركات التأمين على المركبات الفاخرة.

أرسل المشتبه بهم هذه المقاطع إلى شركات التأمين الخاصة بهم - زاعمين أن دبًا نهش سياراتهم... تم القبض على المتورطين وهم الآن يواجهون تهم احتيال خطيرة.