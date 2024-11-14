أمريكي يزيّف قصة وفاته.. هل فضحه فيديو "تيك توك"؟

ظهر في مقطع فيديو نُشر على موقع "تيك توك" رجلا يشبه شخصًا متهمًا بتزييف قصة وفاته في مقاطعة "غرين ليك" الأمريكية، وحصد الفيديو ما يقرب من 4 ملايين ونصف المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وأعلن مكتب شرطة مقاطعة "غرين ليك" الجمعة، أن رايان بورغوارد البالغ من العمر 45 عامًا قد زيف قصة اختفائه.

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