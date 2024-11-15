فيديو مرعب لطفل يركض نحو سيارات مسرعة على طريق مزدحم.. شاهد مصيره

فيديو مرعب لطفل يركض نحو سيارات مسرعة على طريق مزدحم.. شاهد مصيرهمتفرقاتنشر الجمعة، 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2024صورت كاميرا سيارة حادثة مرعبة على أحد الطرق السريعة في ولاية أريزونا الأمريكية، وتحدثت امرأة من مدينة ميسا عن اللحظة المروعة التي رأت فيها طفلاً صغيرًا يسير بين السيارات المسرعة على تقاطع مزدحم.وأيضًا.. تصرف غريب.. شاهد ما حدث لسيارة بلا سائق فجأة على طريق مزدحم بأمريكاحادث سير مروع.. شاهد اللحظات الأولى بعد مقتل لاعب الهوكي الأمريكي جودرو وشقيقةفيديو مخيف وثقته كاميرا مراقبة قرب تقاطع سكة قطار في بريطانيا.. شاهد ما حدثقراءة المزيدأمريكا حوادث طرقحوادثحوادث طرق