فيديو مرعب لطفل يركض نحو سيارات مسرعة على طريق مزدحم.. شاهد مصيره

صورت كاميرا سيارة حادثة مرعبة على أحد الطرق السريعة في ولاية أريزونا الأمريكية، وتحدثت امرأة من مدينة ميسا عن اللحظة المروعة التي رأت فيها طفلاً صغيرًا يسير بين السيارات المسرعة على تقاطع مزدحم.

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