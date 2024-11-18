مشهد مخيف.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة حادث سير مروّع في كاليفورنيا

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كاميرا مراقبة ترصد لحظة حادث سير مروّع في كاليفورنيا

أظهرت لقطات صورتها كاميرا لوحة القيادة لحظة وقوع حادث تصادم عنيف بين سيارتين على طريق سريع في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا.

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