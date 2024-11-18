مشهد مخيف.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة حادث سير مروّع في كاليفورنيا

مشهد مخيف.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة حادث سير مروّع في كاليفورنيامتفرقاتنشر الاثنين، 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2024أظهرت لقطات صورتها كاميرا لوحة القيادة لحظة وقوع حادث تصادم عنيف بين سيارتين على طريق سريع في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا.قد يهمك أيضًا.. تصرف غريب.. شاهد ما حدث لسيارة بلا سائق فجأة على طريق مزدحم بأمريكاحادث سير مروع.. شاهد اللحظات الأولى بعد مقتل لاعب الهوكي الأمريكي جودرو وشقيقةتحول حادث تصادم بين سيارات إلى عملية إنقاذ كلب هرب خائفًا وقفز في نهر.. شاهد كيف تم إعادته لمالكهقراءة المزيدأمريكا حوادث طرقحوادثحوادث سيركاليفورنيا