مشهد مخيف.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة حادث سير مروّع في كاليفورنيا

أظهرت لقطات صورتها كاميرا لوحة القيادة لحظة وقوع حادث تصادم عنيف بين سيارتين على طريق سريع في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا.

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