مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد مصير امرأة حاصرتها النيران داخل منزل مشتعل

في مشهد يحبس الأنفاس صورته كاميرا، وجدت امرأة مسنة نفسها عالقة وسط النيران داخل منزل عائلتها المشتعل في مدينة "ساوث سانت بول" بولاية مينيسوتا الأمريكية، هرع ضباط المدينة لإنقاذ المرأة، حيث اقتحموا المنزل عبر بابه الخلفي وسط حالة من الذعر والقلق.

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