فيديو مروع يظهر هجوم كلب شرس على آخر أمام مالكه في الشارع

فيديو مروع يظهر هجوم كلب شرس على آخر أمام مالكه في الشارعمتفرقاتنشر الأحد، 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2024في مشهد مروع صورته كاميرا مراقبة، هاجم كلب شرس كلبًا آخر من سلالة "شي تزو" على بعد خطوات قليلة من منزل العائلة التي تملكه وهرب به بعيدًا وتشعر مالكة الكلب التي تقطن ماريلاند بالحزن الشديد بعد اختفاء كلبها.قد يهمك أيضًا.. رصدتهما الكاميرا.. مراهقان يسرقان سيارة سيدة ويركلان كلبها قبل توجيه مسدس نحوهامزارع يجد نفسه بمواجهة نمر سيبيري عدائي.. شاهد مصيره وما فعله الحيوان المفترسقراءة المزيدأمريكاحوادثحيواناتحيوانات أليفة