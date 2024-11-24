فيديو مروع يظهر هجوم كلب شرس على آخر أمام مالكه في الشارع

في مشهد مروع صورته كاميرا مراقبة، هاجم كلب شرس كلبًا آخر من سلالة "شي تزو" على بعد خطوات قليلة من منزل العائلة التي تملكه وهرب به بعيدًا وتشعر مالكة الكلب التي تقطن ماريلاند بالحزن الشديد بعد اختفاء كلبها.

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