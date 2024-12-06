يُظهر فيديو رصدته كاميرا مراقبة لحظة سطو لص مسلح على ساعي بريد في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، ويقول مفتشو البريد في هيئة البريد الأمريكية إن المشتبه به ورجلين آخرين سطوا على ثلاثة من سعاة البريد بشكل منفصل في غضون ثلاثين دقيقة فقط.

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