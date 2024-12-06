كاميرا مراقبة ترصد لحظة سطو لص مسلح على عامل بريد في وضح النهار.. شاهد ما حدثمتفرقاتنشر الجمعة، 06 ديسمبر / كانون الأول 2024يُظهر فيديو رصدته كاميرا مراقبة لحظة سطو لص مسلح على ساعي بريد في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، ويقول مفتشو البريد في هيئة البريد الأمريكية إن المشتبه به ورجلين آخرين سطوا على ثلاثة من سعاة البريد بشكل منفصل في غضون ثلاثين دقيقة فقط.قد يهمك أيضًا.. لصوص يقتحمون مركزًا تجاريًا بسيارة دفع رباعي لسرقة خزنة.. شاهد ما حدثكاميرا مراقبة تكشف ما فعلته موظفة توصيل بأمازون أمام منزل في وضح النهار بعد تسليمها طرداقراءة المزيدأمريكاجرائم سرقةسرقات