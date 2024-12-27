تسبب رجل بحدوث "انهيار جليدي ضخم" بينما كان يتزلج مع شقيقه في منطقة "فرانكلين باسين" في غابة "يوينتا-واساتش-كاش" الوطنية في ولاية يوتا الأمريكية، وأسفر الحادث عن دفن شقيقه تحت الثلوج، لكنه تمكن من إنقاذه في نهاية المطاف، حسبما ذكرت السلطات.

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