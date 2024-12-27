رجل يتسبب في انهيار جليدي ويدفن شقيقه تحت الثلوج.. شاهد ما حدثمتفرقاتنشر الجمعة، 27 ديسمبر / كانون الأول 2024تسبب رجل بحدوث "انهيار جليدي ضخم" بينما كان يتزلج مع شقيقه في منطقة "فرانكلين باسين" في غابة "يوينتا-واساتش-كاش" الوطنية في ولاية يوتا الأمريكية، وأسفر الحادث عن دفن شقيقه تحت الثلوج، لكنه تمكن من إنقاذه في نهاية المطاف، حسبما ذكرت السلطات.قد يهمك أيضًا.. كاميرا شاحنة توثق لحظة درامية لاجتياح إعصار في كاليفورنيا.. شاهد ما حدث لهاذهبا برحلة صيد ولم يعودا.. اختفاء شابين بشكل غامض إثر انقلاب قاربهما وجهود حثيثة للعثور عليهماقراءة المزيدأمريكاالتزلجحوادث