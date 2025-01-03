قبل إعادة فتح المنطقة يوم الخميس، سار موسيقيون وزعماء دينيون في شارع بوربون بمدينة نيوأورليانز كما ترونهم هناك في جهد كبير وسهل لإعادة القليل من الفرح بعد الهجوم المدمر الذي وقع يوم الأربعاء، والذي أدى إلى توقف المدينة.

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