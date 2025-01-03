بعد هجوم نيو أورليانز.. شاهد ما فعله موسيقيون ورجال دين في شارع بوربونمتفرقاتنشر الجمعة، 03 يناير / كانون الثاني 2025قبل إعادة فتح المنطقة يوم الخميس، سار موسيقيون وزعماء دينيون في شارع بوربون بمدينة نيوأورليانز كما ترونهم هناك في جهد كبير وسهل لإعادة القليل من الفرح بعد الهجوم المدمر الذي وقع يوم الأربعاء، والذي أدى إلى توقف المدينة.قد يهمك أيضًا.. خريطة لفهم فداحة هجوم الدهس للمشتبه به شمس الدين جبار في نيو أورليانزوثائق حصلت عليها CNN تكشف عن تحذير حديث من احتمال وقوع حوادث دهس في أمريكاقراءة المزيدأمريكا