هل الجرعة المعززة المضادة لـ"كوفيد-19" إلزامية للفئة الشابة؟

هل لديك مخاوف من تلقي جرعة معززة أخرى ضد فيروس كورونا؟ إليك ما يجب أن تعرفه عن الجرعة الرابعة من اللقاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فيما تدرس الولايات المتحدة خطة التطعيم المستقبلية لمكافحة "كوفيد-19"، تشير البيانات من ثلاثة أنظمة رعاية صحية كبيرة في نيويورك وإسرائيل، إلى أنّه رغم تلقي نسبة ضئيلة من الأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، جرعة معززة جديدة مضادة لـ"كوفيد-19"، إلا أنّ هذه الفئة العمرية لا تمرض بشدة ولا ترهق المستشفيات.

من جهتها، قالت الدكتورة مانغالا ناراسيمهان، نائبة الرئيس الأول في مركز "نورثويل هيلث" الطبي، أكبر مزود للرعاية الصحية في ولاية نيويورك: "حتى لو لم يتلقّوا الجرعة المعززة، فإن الشباب الأصحاء لا يمرضون بشدة جراء ذلك".

واقترحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إطار عمل خاص بلقاحات "كوفيد-19" السنوية لجميع الأمريكيين، الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر، إلا أنها لم تتوصّل بعد إلى خطة ملموسة.

ومن المقرر أن يجتمع مستشارو اللقاحات في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها في 24 فبراير/ شباط، لمناقشة مستقبل برنامج التطعيم الأمريكي "كوفيد-19".

وكان معدل استخدام جرعة المعزز ثنائي التكافؤ، التي أصبحت متاحة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، منخفضًا. وعلى الصعيد الوطني، حصل عليها حوالي 16% فقط من السكان، وتعد المعدلات منخفضة بشكل خاص بالنسبة لفئة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، وفقًا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض.

وقالت ناراسيمهان والأطباء لدى مركز مونتيفيوري الطبي في مدينة نيويورك و"كلاليت" للخدمات الصحية، وهي أكبر منظمة رعاية صحية في إسرائيل، إن الاعتدال النسبي لسلالات كوفيد الحالية، إلى جانب درجة من المناعة من اللقاحات والعدوى السابقة، قطعت شوطًا طويلاً نحو حماية الشباب الأصحاء، حتى لو لم يحصلوا على الجرعات المعززة.

وأشار الدكتور ران باليسر، مدير معهد أبحاث "كلاليت" ورئيس فريق الخبراء الاستشاري الوطني الإسرائيلي حول فيروس "كوفيد -19"، إلى أنه في وقت سابق من الجائحة، على سبيل المثال، عندما كان متحور "دلتا" مستعرًا، كان عدم تلقي اللقاح يعد غير مسؤول.

ومنذ إتاحة جرعة المعزز الجديد، شكلّت نسبة وفيات "كوفيد-19" بين فئة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا حوالي 12% من جميع وفيات "كوفيد- 19" في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض.

وحلل تقرير صادر عن مراكز مكافحة الأمراض، الخميس، معدلات الوفيات وحالة التطعيم من سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.

وأظهر التقرير أنّ الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، إما ضمن سلسلة التطعيم الأولية فقط أو تلقوا جرعة مُعززة مُحدَّثة إضافية، كانوا يتمتعون بحماية أفضل من أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح.

وتساعد الجرعة المعززة المحدثة على الحماية من السلالة الأصلية لفيروس كورونا وسلالات "أوميكرون" الأحدث. وظهرت فعاليتها بشكل خاص في خفض معدلات الوفيات لدى كبار السن مقارنة مع فعالية أقل بالنسبة للشباب.

بالنسبة للبالغين الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، فإن اللقاح الثنائي التكافؤ يوفر حماية من الوفاة ثلاث مرات على الأقل مقارنة مع اللقاح الأصلي، لكن الفرق في معدلات الوفيات كان أقل من واحد في المليون.

وتوصي مراكز مكافحة الأمراض بتلقي الجرعة المعززة المحدّثة لكل من يزيد عمره عن 6 أشهر، لكن حملة إعلانية حكومية تركّز على أهمية تلقي الجرعة بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.