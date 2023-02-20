عدوى قد تصيب الجهاز التناسلي من دون ظهور أعراض..كيف تحمي نفسك؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن غالبية المصابين بسرطان عنق الرحم لا تظهر عليهم أي علامات أو أعراض؟

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري وإجراء الفحص دوريًا، يساعدان على الوقاية من الإصابة بهذا المرض.

ما هي عدوى فيروس الورم الحليمي البشري؟

وتسبب هذه العدوى مجموعة من الفيروسات الشائعة في جميع أنحاء العالم، وتصيب الجهاز التناسلي.

وغالبًا ما تنتقل هذه العدوى من خلال التلامس الجلدي، ولا يعاني غالبية المصابين من أي علامات أو أعراض. ولكن، يمكن أن تسبب بعض أنواع هذا الفيروس العديد من الأمراض، مثل الثآليل التناسلية، أو سرطان عنق الرحم.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء السعودية إلى أن فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم.

وشُخصت 604 آلاف امرأة بسرطان عنق الرحم من حول العالم. وتُوفيت حوالي 342 ألف امرأة بسبب هذا المرض خلال عام 2020.

كيف تقي نفسك من فيروس الورم الحليمي البشري؟

تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري من عمر 11 سنة إلى 45 سنة القيام بفحص عنق الرحم مع إجراء فحص لخلايا عنق الرحم

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الرسمي، أن الآثار الجانبية الشائعة للقاح فيروس الورم الحليمي البشري تكون طفيفة، وتتمثل في:

الشعور بصداع

ألم وتورم واحمرار في مكان الحقن

وأكدّت بدورها أن لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري توفر فاعلية ومأمونية جيدة طويلة الأمد.