المكسرات..ما هي إرشادات الحفاظ عليها بعيدًا عن الفطريات؟

هل تناول وجبات الطعام في الصباح أفضل من المساء عند محاولة إنقاص الوزن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تحبّ المكسرات؟ وتُعتبر من وجبات الطعام الخفيفة والمفيدة لصحة الإنسان إذا تم تناولها بكميات محدّدة كجزء من نظام غذائي صحي. ولكنها تكون في بعض الأحيان مصدرًا للملوثات الغذائية، مثل السموم الفطرية.

وتناولت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، بتغريدة على "تويتر"، بعض النصائح والإرشادات التي يجب أخذها في عين الاعتبار.

الشراء من أماكن موثوقة وتجنب الباعة المتجولين

حفظها داخل أغلفة بلاستيكية جافة محكمة الإغلاق

التخلص منها عند ظهور إصابات حشرية أو آثار القوارض

يُفضّل أن تُحفظ في درجات حرارة منخفضة

ويبقى السؤال، ما هي السموم الفطرية، أو ما يُعرف بـ"الأفلاتوكسين"؟

وتُعتبر مركبات سامة تنتجها بعض أنواع الفطريات بطريقة طبيعية عند توفر الظروف البيئية المناسبة لنموها، كدرجة الحرارة، ونسبة الرطوبة المناسبة أثناء التخزين.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء في السعودية أن هذه السموم الفطرية تُعد من الملوثات الكيميائية، التي قد تسبب الأمراض للبشر عند استهلاكها.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، من الإصابة بحساسية المكسرات، وهي أكثر مهيجات الحساسية شيوعًا.

ما الأطعمة المسموحة للمصابين بحساسية المكسرات؟

يتساءل غالبية المصابين بحساسية المكسرات عن إمكانية تناولهم لجوز الهند وجوزة الطيب.

جوز الهند

رغم أنه قد يسبب حساسية لدى البعض، إلا أن غالبية المصابين بالحساسية بسبب المكسرات بإمكانهم تناول جوز الهند بأمان، لكن يُنصح المصابين بحساسية المكسرات باستشارة الطبيب أولًا.

بذور جوزة الطيب

تُعد إحدى أنواع البهارات المستخرجة من بذور ثمرة جوزة الطيب، ولا تُعتبر نوعًا من المكسرات، وهي غالبًا آمنة للمصابين بحساسية المكسرات.