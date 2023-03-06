رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

من تناول الطعام غير الصحيّ إلى التدخين.. إليك بعض النصائح حول كيفية الإقلاع عن العادات السيئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تترك السكاكين عادة في أحواض الغسيل ليلًا؟ وهناك مجموعة من التدابير الوقائية عند التعامل مع الأدوات الحادة في أماكن إعداد الطعام، والتي يجب عدم الاستهانة بها أبدًا.

ما أبرز ما نشرته هيئة الصحة العامة في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"؟

التدرب على الاستخدام الآمن للسكاكين والأدوات الحادة

استخدام السكين المناسب للمهمة المُراد القيام بها والأطعمة التي تُقطّعها

التقطيع على سطح مستقر وتجنب وضع السكاكين بالقرب من حافة أسطح العمل

التعامل مع السكاكين بحذر عند غسلها

غسلها بالماء والصابون جيدًا، مع تعقيمها بالماء الساخن

عدم ترك السكاكين متفرّقة على أسطح العمل

استخدام القفاز المعدني عند التقطيع

توضيب السكاكين بشكل آمن بعد الاستخدام

لا تحاول التقاط السكاكين في حال سقوطها

لا تحمل أدوات أخرى عند حمل السكاكين

إبعاد الأدوات الحادة عن الأطفال في المطبخ، ووضعها في أماكن يصعب الوصول إليها

لا تستخدم السكاكين لفتح العلب أو تقطيع الأكياس

عدم إعطاء الأطفال أي أدوات حادة أو أواني زجاجية عند تناول الطعام

عدم ترك السكاكين والأدوات الحادة في أحواض الغسيل ليلًا، ما يساهم في وقوع إصابات عندما يستخدم شخص آخر حوض الغسيل في الظلام

الابتعاد عن المحادثات، سواء الهاتفية أو مع أشخاص آخرين، أثناء استخدام الأدوات الحادة

ونشرت هيئة الصحة العامة في السعودية أيضًا بعض التدابير الوقائية للحدّ من إصابات السقوط والتعثر في أماكن إعداد الطعام.

ومن بينها: