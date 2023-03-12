بحذر شديد.. هكذا تتعامل مع الخضار والفاكهة لتفادي الأمراض

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نشر الأحد ، 12 مارس / آذار 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يجب التعامل مع الخضار والفاكهة بحذر شديد للوقاية من الإصابة بالأمراض، حيث يمكن أن تحمل جراثيم مضرّة بصحتك.

وتناولت هيئة الصحة العامة في السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بعض النصائح التي يجب أخذها في عين الاعتبار.

عند شراء الخضار والفاكهة من الأسواق:

اختيار المنتجات بعناية، والتي لا تتضمن أي تلف أو عيوب فيها

المحافظة على برودة الخضار والفاكهة المقطعّة، وشراء المبرّد منها في الثلاجة

فصل الخضار والفاكهة عن اللحوم والدواجن والأسماك النيئة أثناء التسوق

في المنزل:

غسل اليدين جيدًا قبل التعامل مع الفاكهة والخضار

غسل الأدوات والمعدات في المطبخ

غسل الأسطح قبل وبعد تحضير الخضار والفاكهة

غسل الفاكهة والخضار:

تُفرّك الفاكهة والخضار تحت الماء الجاري، حتى إذا لم ترغب بتناولها مع قشرتها. والسبب أنه يُمكن انتقال الكائنات الحية الدقيقة إلى داخلها عند التقطيع

لا يُنصح بغسل الفاكهة والخضار بالصابون، أو المنظفات التجارية، أو المبيضات، أو المطهرات

قطع الأجزاء المعيبة والتالفة من الخضار والفاكهة، بعيدًا عن بقية العناصر السليمة

تجفيف الفاكهة والخضار بمناديل ورقية نظيفة

عدم خلط الفاكهة والخضار مع اللحوم والدواجن والأسماك النيئة

تبريد الفاكهة والخضار خلال ساعتين من التقطيع أو التقشير عند 4 درجات مئوية في حاويات مخصصة ونظيفة

وفي وقت سابق، قدمت وزارة الصحة العامة في قطر، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، نصائح لتناول 5 أنواع من الخضار والفاكهة يوميًا.

وبداية، من المهم أن تحتفظ بالفاكهة في مكان تستطيع رؤيته. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تضع الفاكهة بوعاء زجاجي في الثلاجة.

وتنصح وزارة الصحة العامة في قطر بتجربة أنواع وألوان مختلفة من الخضار والفاكهة، لافتة إلى أن التنوع واللون هما مفتاح النظام الغذائي الصحي.

وإذا كنت ترغب بإضافة الفاكهة والخضار إلى وجباتك المفضلة، تستطيع مزج الخضار مثل البازلاء، مع البطاطس المهروسة.

وتستطيع أيضًا إضافة الجزر المفروم إلى صلصة المعكرونة.

وأخيرًا، حاول أن تستبدل الوجبات الخفيفة المليئة بالسكر والدهون بالفاكهة.