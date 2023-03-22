كيف تستبدل قائمة تسوقك المعتادة بأخرى مغذية وقليلة الملح؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تحبّ الملح لكنّك تسعى جاهدًا لتخفيف استهلاكه؟ ربما تظن أنها مهمة مستحيلة، لا سيّما حين تتسوّق لشراء احتياجات منزلك من المواد الغذائية.

لكنّ هيئة الصحة العامة في السعودية، نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، بعض النصائح لاستبدال قائمة تسوّقك المعتادة بقائمة أقل بالملح.

قائمة التسوّق المعتادة:

أطعمة سريعة التحضير غنية بالملح

قطع من الدجاج المقلي المجمّد

أصابع البطاطس المجمّدة

صلصة سلطة

معجون الطماطم

شبيه الجبن

قائمة التسوق المصحّحة:

مكونات طازجة لتحضير أغذية غنية بالقيمة الغذائية وقليلة الملح في المنزل

صدور الدجاج الطازج

بطاطس طازجة

ليمون طازج/ أعشاب وتوابل

طماطم طازجة

جبنة طازجة خالية من الملح

وأوصت هيئة الصحة العامة، عبر موقع تويتر، باستهلاك أقل من 5 غرامات ملح، التي تعادل أقل من ألفي مليغرام صوديوم، في اليوم.

وللملح مسميات عديدة، من المهم معرفتها لتسهيل قراءة البطاقة الغذائية لكل منتج، ومعرفة نسبة الملح قبل اتخاذ قرار شراء أحد المنتجات، وذلك بحسب ما نشر على الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء السعودية (FDA) على موقع "تويتر".

وإليك بعض المسمّيات التي يجب الانتباه لها: