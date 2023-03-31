دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبدأ عادة قضم الأظافر عمومًا في مرحلة الطفولة ويمكن أن تستمر حتى مرحلة البلوغ، وقد تكون آثارها الجانبية أكثر من سطحية. إذ يتسبّب قضم الأظافر المتكرّر بالشعور بالألم في الجلد المحيط بالأظافر، وبتلف الأنسجة التي تؤثر على نمو الأظافر، ما يؤدي إلى نموّها بشكل غير طبيعي. كما أن عادة قضم الأظافر المزمنة تعرّضك للعدوى إذ تنقل البكتيريا والفيروسات الضارة من فمك إلى أصابعك، ومن أظافرك إلى وجهك وفمك.

إليك بعض النصائح الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لجمعية أطباء الأمراض الجلدية، للمساعدة على التوقف عن استمرار هذه العادة:

1. واظب على تقليم أظافرك بانتظام

الأظافر القصيرة تقلّل من فرص رغبتك بالقضم

2. ضع طلاء أظافر مذاقه مرًّا على أظافرك

متوفر من دون وصفة طبية، وتعتبر تركيبته آمنة ومذاقه السيئ قد يثني الكثير من الأشخاص عن قضم أظافرهم.

3. غطِّ أظافرك بشريط لاصق أو ملصقات أو ارتدِ قفازات

عند استخدامك أي وسيلة لحجب الأظافر، سيحدّ هذا الأمر من فرص الرغبة بالقضم

4. استبدل عادة قضم الأظافر بعادة جيدة

عندما تشعر برغبة في قضم أظافرك، حاول اللعب بكرة التوتر أو أي أداة أخرى لتلهي نفسك. سيساعد ذلك على إبقاء يديك مشغولتين وبعيدتين عن فمك.

5. حدّد محفزاتك

يمكن أن تكون هذه محفزات جسدية، مثل وجود أظافر معلقة، أو محفزات أخرى، مثل الملل أو التوتر أو القلق. من خلال معرفة أسباب قضمك لأظافرك، يمكنك معرفة كيفية تجنب هذه المواقف ووضع خطة للتوقف. مجرد معرفة متى تميل إلى القضم قد يساعد على حل المشكلة.

6. اتبع نهجًا تدريجيًا للتخلص من هذه العادة

حاول التوقف عن قضم مجموعة واحدة من الأظافر، مثل أظافر الإبهام، أولاً. عندما ينجح ذلك، تخلص من أظافر الخنصر أو أظافر المؤشر أو حتى اليد بأكملها. الهدف هو الوصول إلى النقطة التي لم تعد تقضم فيها أيًا من أظافرك