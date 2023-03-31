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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سينظر مستشارو منظمة الصحة العالمية الشهر المقبل فيما سيضيفون "الليراجلوتايد"، وهو مكون نشط في بعض أدوية السكري والسمنة، إلى قائمة الأدوية الأساسية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن القائمة، والتي يتم تحديثها كل عامين، تشمل الأدوية "التي تلبي الاحتياجات الصحية ذات الأولوية للسكان".



ومن المقرر أن تجتمتع لجنة الخبراء المعنية باختيار الأدوية الأساسية واستخدامها خلال الفترة من 24 إلى 28 أبريل/ نيسان، لمناقشة المراجعات والتحديثات المتعلقة بالعشرات من الأدوية.

وجاء طلب إضافة ناهضات GLP-1، مثل الليراجلوتايد، من أربعة باحثين في مؤسسات أمريكية، بما في ذلك جامعة ييل ومستشفى بريغهام والنساء.

وتحاكي هذه الأدوية تأثيرات هرمون GLP-1، الذي ينظم الشهية ويحفز إفراز الأنسولين. ويساعد على خفض نسبة السكر في الدم ويبطئ مرور الطعام عبر القناة الهضمية.

وتم تطوير "الليراجلوتايد" لعلاج مرض السكري، ولكن تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة كعلاج لفقدان الوزن في عام 2014.

وتمت الموافقة على علاج "سيماغلوتايد" لمرض السكري منذ عام 2017، وكعلاج للسمنة في عام 2021.

وأصبح استخدام الأخير معروفًا بفضل العروض الترويجية من المشاهير وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويباع تحت اسم Ozempic لمرض السكري، وWegovy لفقدان الوزن.

وتشير الدراسات إلى أن "سيماغلوتايد" قد يساعد الأشخاص على خسارة متوسط 10٪ إلى 15٪ من وزنهم الأولي، أي أكثر بكثير من الأدوية الأخرى.

ولكن بسبب الطلب المرتفع، كانت بعض نسخ الدواء تعاني من نقص في الولايات المتحدة منذ منتصف العام الماضي.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية براءة الاختراع الأمريكية لـ"ليراجلوتايد" هذا العام، وتقول شركة الأدوية "نوفو نورديسك" إن الإصدارات العامة قد تكون متاحة في يونيو /حزيران 2024.

وأوضحت في بيان أن الشركة لم تشارك في تقديم الطلب إلى منظمة الصحة العالمية، لكننا "نرحب بمراجعة منظمة الصحة العالمية ونتطلع إلى البيان والقرار".

وكتب الباحثون في طلبهم إلى منظمة الصحة العالمية: "في الوقت الحالي، لا توجد عقاقير مدرجة في قائمة الأدوية الأساسية، والتي تستهدف على وجه التحديد فقدان الوزن".

وتابع الباحثون: "تشمل القائمة حاليًا المكملات المعدنية لنقص التغذية، ومع ذلك، فقد تم وصفها لسكان يعيشون في البلدان التي تقتل فيها زيادة الوزن والسمنة عددًا أكبر من الأشخاص من نقص الوزن".

وسيقدم مستشارو منظمة الصحة العالمية توصيات بشأن الأدوية التي يجب إدراجها في قائمة هذا العام، والمتوقع أن يتم تقديمها في شهر سبتمبر /أيلول.