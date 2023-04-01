ما المكونات التي يفترض استبدالها لإعداد طبق صحي من "حرّاق إصبعو"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—"حرّاق إصبعو" أو "حرق اصبعو" أو "محروقة إصبع"، أكلة شعبية في بلاد الشام تشتهر بها مدينة دمشق، وفي أنحاء سوريا عموماً. لتحضيرها تجتمع نساء الحارات الدمشقية معاً، فيتقاسمن مراحل طهيها الطويلة والمتعبة.
ولتحضير هذا الطبق اللذيذ بمكونات صحية، نعرض لكم بعض النصائح التي تقدمها اختصاصية التغذية العلاجية، دينا جمال قشطة:
- استخدم زيت الأفوكادو للقلي السريع. يعتبر زيت الأفوكادو من أكثر الزيوت أماناً للطبخ على درجات حرارة عالية، كما يحتوي على دهون مفيدة تقلّل من الكولسترول الضار وترفع الكولسترول الجيد.
- قلّل من كمية الزيت المستخدمة قدر المستطاع بهدف تقليل كمية الدهون المتناولة. سيساعدك ذلك على تجنب زيادة الوزن والأمراض المصاحبة له، مثل ارتفاع سكر الدم، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم.
- استخدم طحين القمح الكامل بدلاً من الطحين الأبيض لتحضير العجينة بهدف الحصول على ألياف أكثر. تساعد الألياف على الشعور بالشبع، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والتحكم بسكر الدم، وخفض مستويات الكولسترول.
- استبدل الخبز الأبيض بخبز القمح الكامل للتقليل من تعريض الجسم للطحين الأبيض المعالج الذي يزيد من التهابات الجسم.
- تحميص الخبز بدل قليه لتقليل كمية الدهون المتناولة.