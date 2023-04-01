ما المكونات التي يفترض استبدالها لإعداد طبق صحي من "حرّاق إصبعو"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—"حرّاق إصبعو" أو "حرق اصبعو" أو "محروقة إصبع"، أكلة شعبية في بلاد الشام تشتهر بها مدينة دمشق، وفي أنحاء سوريا عموماً. لتحضيرها تجتمع نساء الحارات الدمشقية معاً، فيتقاسمن مراحل طهيها الطويلة والمتعبة.

ولتحضير هذا الطبق اللذيذ بمكونات صحية، نعرض لكم بعض النصائح التي تقدمها اختصاصية التغذية العلاجية، دينا جمال قشطة: