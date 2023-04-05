سرطان القولون..كيف تقلل من خطر إصابتك بالمرض بخطوات صحية؟

دراسة جديدة: 11 دقيقة من التمارين الرياضية قد تقلّل من خطر الإصابة بالسرطان

إلى جميع النساء.. هذه العلامة لسرطان الثدي قد تغفل عنها الكثيرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" أن التقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون يبدأ بخطوات صحية وبسيطة جدًا.

فما أبرزها؟

ممارسة الرياضة بانتظام

المحافظة على وزن صحي

عدم التدخين

إجراء الفحص بشكل دوري

تناول الخضار بكثرة

التقليل من تناول اللحوم الحمراء

ويُعد سرطان الثدي والقولون من أكثر أنواع أمراض السرطان انتشارًا في دول الخليج، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية، بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن مرض السّرطان يُعتبر سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم، وأدى المرض لوفاة 10 ملايين شخص في عام 2020.

وتتزايد حالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الشباب، وينخفض متوسط عمر المرضى الذين يتم تشخيصهم.

وتشمل أعراض المرض الإسهال، أو الإمساك، والشّعور بأنّك لا تُفرِّغ أمعائك بشكلٍ كامل، إضافةً لوجود دم في البراز، والشّعور بآلام أو تقلصات متكرّرة نتيجةً للغازات، وفقدان الوزن من دون سبب معروف، والتّعب، والغثيان، والتقيؤ.