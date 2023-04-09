رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع كثرة نشاط الحياة الاجتماعيّة خلال شهر رمضان، يعني ذلك أيضًا كثرة الولائم التي تجمع بين العائلات والأصدقاء.

وإذا كنت تستعد لاستقبال الضيوف وتحضير وجبة إفطار شهيّة، فقد يكون استخدام مقياس لدرجة حرارة الطعام فكرة جيّدة.

ولا يمكن قياس مدى نضج اللحوم والدواجن من شكلها، بحسب ما ذكرته تغريدة تابعة للحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء السعودية عبر موقع "تويتر".

ويجب استخدام مقياس درجة حرارة الطعام للتأكد من وصول درجة الحرارة الداخليّة لهذه القيمة على الأقل:

قطع لحم البقر والخروف: 63 درجة

لحم البقر ولحم الخروف المفروم: 71 درجة

الأسماك: 63 درجة

أطباق البيض (مثل الشكشوكة): 71 درجة

الدواجن (سواءً كانت كاملة، أو على شكل قطع، أو مفرومة): 74 درجة

وترتبط بعض الأطعمة بالتسمّم الغذائي أكثر من غيرها، ويمكنها أن تحمل الجراثيم الضّارة التي تجعلك مريضًا جدًا.

وتُعتبر الأطعمة النّيئة من أصلٍ حيواني الأكثر عرضة للتّلوث، وخاصّة اللحوم والدّواجن النّيئة، أو غير المطبوخة جيدًا، والبيض النّيء، أو المطبوخ قليلًا، والحليب غير المبستر (الخام)، والمحار النّيء.

وتشير التقديرات إلى إصابة 600 مليون شخص، أي حوالي 1 من كل 10 أشخاص في العالم، بالمرض بعد تناول غذاء ملوّث، ووفاة 420 ألف شخص سنوياً، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO).