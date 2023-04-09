هل تختلف حقًا نسبة السكريات في بعض أنواع التمور؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل صحيح أن بعض أنواع التمور تحتوي على نسبة أقل من السكريات، ما يجعلها أنسب لمرضى السكري؟

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن هذه ليست سوى مجرد معلومة خاطئة.

والصحيح أنه لا يوجد تمور خالية من السكريات، فضلًا عن أن السعرات الحرارية وكمية السكر متقاربة بشكل كبير بين أنواع التمور.

لذلك، يُنصح مرضى السكري بتناول التمور باعتدال وعدم الإكثار منها، ومراجعة الطبيب المختص لتحديد الكمية المسموح بها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، بمنشور عبر "إنستغرام"، على ضرورة تناول 3 حبّات من التمر بداية وجبة الإفطار كونه غنيًا بالألياف، التي تعطي شعورًا بالشبع.

وفي وقت سابق، شاركت وزارة الصحة والسكان المصرية توصياتها بشأن النظام الغذائي الصحي المُوصى باتباعه في رمضان، بتغريدة على "تويتر".

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية أنها توصي عند أذان المغرب بتناول كوب من اللبن، وبين 3 و5 حبات من التمر، لافتة إلى أنه عقب ذلك يمكن تناول الشوربة الدافئة، ثم أخذ استراحة للصلاة، وبعد ذلك تناول وجبة الإفطار الرئيسية.

وجبة الإفطار

وبالنسبة إلى وجبة الإفطار، أوضحت أنها يمكن أن تتضمن طبق شوربة لسان عصفور (3 إلى 4 معالق كبيرة)، وبعد ذلك يمكن تناول 9 ملاعق من الأرز، إلى جانب طبق من السلطة الخضراء.

وأضافت أنه يمكن تناول ربع دجاجة، أو قطعة من اللحم متوسطة الحجم، أو طبق فاصوليا متوسط الحجم مع هذه الوجبة.

بين وجبتي الإفطار والسحور

وبعد 3 ساعات من وجبة الإفطار، أشارت وزارة الصحة والسكان المصرية إلى أنه يمكن تناول قطعة صغيرة من الحلويات مثل الكنافة، أو البسبوسة، أو القطايف، أو استبدالها بالفاكهة، أو بعض الفول السوداني، أو حمص الشام، أو الفول النابت.

أما عن الفترة الزمنية بين وجبتي الإفطار والسحور، فأوصت وزارة الصحة والسكان المصرية بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء، منوهة بأهمية تناول العصائر الطبيعية أو الفاكهة الطازجة أو المجففة، ومشدّدة على ضرورة تجنب تناول المشروبات الغازية، والجاهزة المحلاة.

وجبة السحور

وعن وجبة السحور، أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه يمكن تناول قطعة من الجبن أو بيضة مسلوقة، بالإضافة إلى رغيف صغير من الخبز وكوب زبادي أو لبن، ونصحت بتناول بين 3 و4 معالق كبيرة من الفول، مع سلطة خضراء، ويمكن تناول بعد ذلك الفاكهة.