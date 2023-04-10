لمرضى السكري.. ما هو التوقيت المناسب لقياس مستوى السكر في الدم؟

9 أطعمة غنية بالمياه تُخفّف من شعورك بالعطش في شهر رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما هو الوقت المناسب لقياس مستوى السكر في الدم خلال شهر رمضان؟ وقد يواجه مرضى السكري الذين يختارون الصيام هذا العام هذا السؤال.

وأجاب الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية عن هذا الاستفسار، يتغريدة على "تويتر".

وإليكم الأوقات المناسبة لقياس مستوى السكر بالدم في شهر رمضان:

وقت الفجر

عند الاستيقاظ صباحًا

قبل وجبة الإفطار

بعد وجبة الإفطار بساعتين

وتوصي الوزارة بقياس مستوى السكر فورًا عند الشعور بالتعب.

ويستطيع مرضى السّكري الصّيام خلال شهر رمضان إذا تمكّنوا من السيطرة على المرض، واتّباع توصيات الطّبيب بعناية.

وفي حال تمكنوا من الصّيام، يجب عليهم استهلاك الكربوهيدرات المعقّدة التي يمتصها الجسم ببطء، مثل الخبز الأسمر، وحبوب الشّوفان، والبقوليّات، وتناول اللحوم الخالية من الدّهون، والابتعاد عن الأطعمة المقليّة، أو المصنّعة، والغنيّة بالدّهون والسكّر.