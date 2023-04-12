مع كثرة المقالي في رمضان.. إليك 7 نصائح لسلامتك أثناء القلي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تزيّن مثلثات السمبوسة الذهبية وغيرها من الأطايب المقلية والمقرمشة، سواءً كانت حلوة أم مالحة، مائدة الطّعام خلال شهر رمضان.

وحرصًا على سلامتك وسلامة من حولك أثناء القلي في المطبخ، شاركت هيئة الغذاء والدواء السعودية بتغريدة على موقع "تويتر" بعض الإرشادات التي يُنصح باتّباعها.

إرشادات السلامة أثناء القلي:

عدم ترك الزيت على النار من دون مراقبة

وضع الأغذية في الزيت برفق

عدم استخدام الزيت أكثر من مرتين

إخلاء منطقة القلي وما حولها من أي مادة قابلة للاشتعال

القلي قبل انبعاث الدخان من الزيت

تسخين الزيت تدريجيًا قبل البدء بالقلي

القلي في أماكن ذات تهوية جيدة

ولا تنس أنّ الزيوت المهدرجة تؤثّر على مستويات الكولسترول في الجسم، وتزيد من خطر التعرض للنوبات القلبية، والسكتة الدماغية.

ولذلك، من الأفضل استبدالها بالزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

كما يُفضّل استبدال طرق القلي التقليدية بالقلاية الهوائية من أجل تقليل كمية الزيوت في الطعام.