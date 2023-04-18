تُكثِر من الوجبات المقلية في رمضان؟ تعرف إلى سلبيّات قلي الطعام بالزيت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشيع استخدام الدّهون المتحوّلة المنتجة صناعيًا (وتسمى أيضًا الأحماض الدّهنيّة المنتجة صناعيًا) في الأغذية المعبّأة، والمخبوزات، إضافة إلى زيوت الطّهي، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وفي تقريرٍ صَدَر في يناير/كانون الثاني من هذا العام، استنتجت منظمة الصحة العالمية افتقار 5 مليارات شخص في العالم إلى الحماية من الدّهون المتحوّلة، ما يزيد من احتمال إصابتهم بأمراض القلب والوفاة.

وأكّد المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، أنّه "لا تُعرف للدهون المتحوّلة فوائد، في حين أنّها تنطوي على مخاطر صحية جمّة تُثقل كاهل النُظُم الصحيّة. وفي المقابل، فإنّ القضاء على الدّهون المتحوّلة فعّال من حيث التّكلفة ويعود بفوائد كبيرة على الصّحة".

كما أنّه أضاف أنّ "الدّهون المتحوّلة هي مادة كيميائيّة سامّة مميتة، ولا ينبغي استخدامها في الأغذية. وقد آن الأوان للتخلّص منها نهائيًا".

وتكثر المقبّلات والحلويات المقليّة والمقرمشة على مائدة الطّعام خلال رمضان، ولذلك تناول الحساب الرسمي لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون بتغريدة عبر موقع "تويتر" سلبيّات قلي الطعام بالزّيت، إضافة للخطوات التي يمكن اتّخاذها للتقليل من هذه المضار.

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