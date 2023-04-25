الزيوت المهدرجة.. ما هي ولماذا يجب الحذر من تناولها؟

هل سئمت من تناول أدوية للقلق أو الاكتئاب أو ارتفاع ضغط الدم؟ نفذ هذا الحل البسيط 3 أو 4 مرات أسبوعيًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من محبي وجبات الطعام السريعة والمخبوزات الجاهزة، فربما حان الوقت أن تتوقف عن تناولها بكثرة.

وحذرت وزارة الصحة العامة القطرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، من تناول منتجات تشمل أي من العبارتين التاليتين:

زيت نباتي مهدرج

زيت نباتي مهدرج جزئيًا

وبحسب ما ذكرته وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تتسبب الزيوت المهدرجة (المتحولة) بأمراض عديدة، من بينها ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية.

وفي الأساس، تكون الزيوت طبيعية، ولكن تقوم بعض شركات الطعام بتحويل الزيوت الصحية من خلال عملية اصطناعية تُسمى (الهدرجة)، بغرض زيادة فترة صلاحية المنتج، والمحافظة على طعمه وقوامه.

وهذه العملية تعمل على تحويل الزيوت من الحالة الطبيعية السائلة إلى حالة صلبة أو شبه صلبة.

ويتم تسخين الزيوت في غلّايات تحت درجة حرارة مرتفعة، ثم يُضخ فيها غاز الهيدروجين تحت ضغط عالٍ، وتقضي هذه الهدرجة على المواد الغذائية، وتُغيّر الخصائص الصحية التي تمتلكها الزيوت النباتية.

ويتم الحصول على هذه الدهون المتحولة من عدة مصادر، أكثرها استهلاكًا المنتجات المصنعة، مثل: وجبات الطعام السريعة، والمخبوزات الجاهزة، والفطائر المغلفة، والشوربات الجاهزة، والنودلز، والبطاطس المقرمشة، والأطعمة المقلية المُجمّدة، وبعض أنواع زبدة الفول السوداني، ومبيضات القهوة.

ومن الضروري قراءة مكونات أي منتج قبل شرائه، للتأكد من عدم وجود عبارة "مهدرج جزئيًّا"، أو يحتوي على "سمن نباتي".