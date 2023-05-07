بـ4 خطوات.. كيف تستفيد من فائض الفاكهة والخضار بثلاجتك؟

كيف يمكن أن يقلل تناول الفاكهة والخضار من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تشعر بالحيرة حيال فائض الفاكهة والخضار في ثلاجتك؟ وتناولت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة عبر "تويتر"، بعض الإرشادات التي يمكن أخذها في عين الاعتبار.

ما أبرزها؟

يمكن تجفيف شرائح الفاكهة أو استخدامها لصنع المربيات

يمكن صنع المخللات من فائض الخضار

يمكنك تقطيع الخضار ووضعها في أكياس بلاستيكية وتجميدها لمدة 6 أشهر

يمكن تحضير عصائر مشكّلة من الفاكهة التي قاربت على النضج

وبينما نسمع كثيرًا عن ضرورة تناول الخضار والفاكهة لصحة أفضل، قدمت وزارة الصحة العامة في قطر، بمنشور عبر موقع "إنستغرام"، في وقت سابق، مجموعة من النصائح لتناول 5 أنواع من الخضار والفاكهة يوميًا.

وبداية، من المهم أن تحتفظ بالفاكهة في مكان تستطيع رؤيته. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تضع الفاكهة بوعاء زجاجي في الثلاجة.

وتنصح وزارة الصحة العامة في قطر بتجربة أنواع وألوان مختلفة من الخضار والفاكهة، لافتة إلى أن التنوع واللون هما مفتاح النظام الغذائي الصحي.

وإذا كنت ترغب بإضافة الفاكهة والخضار إلى وجباتك المفضلة، تستطيع مزج الخضار مثل البازلاء، مع البطاطس المهروسة.

وتستطيع أيضًا إضافة الجزر المقطع إلى صلصة المعكرونة.

وأخيرًا، حاول أن تستبدل الوجبات الخفيفة المليئة بالسكر والدهون بالفاكهة.