لماذا يجب على مرضى الكبد الحذر من شرب القهوة؟

هل تحتاج إلى شرب الكثير من القهوة كل يوم؟ السبب قد يكون مرتبطًا بجيناتك

فوائد الكافيين.. ما هي كمية القهوة التي تحتاج أن تشربها يومياً لتقليل خطر الموت المبكر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر القهوة جزءًا مهمًا في حياة العديد من الأشخاص، إلى درجة أن البعض لا يستطيع بدء اليوم من دون تناول كوب من القهوة السوداء.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، بمنشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن الإفراط في شرب القهوة يُعرّض مريض الكبد لمخاطر عديدة.

ويأتي من بينها ما يلي:

زيادة في ضربات القلب

زيادة في إدرار المياه

ويُعتبر الكبد من بين الأعضاء المهمة في الجسم، ومسؤول عن مجموعة من وظائفه الأساسية. لذلك، تبقى العناية المناسبة بالكبد مهمة للغاية للحفاظ على صحتنا العامة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بمنشور على منصة "إنستغرام"، مجموعة من المشروبات الدافئة والصحية، التي يُسمح لمرضى الكبد بشُربها.

ما أبرزها؟

الشاي الأخضر

اليانسون

الشمّر

الحلبة

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية إلى أن فيروسات الكبد تنتقل عن طريق الدم الملوّث من شخص مصاب بالمرض، مثل فيروس (ب)، و(ج)، و(د).

وبالنسبة إلى فيروس (أ)، فإنه ينتقل عن طريق الطعام الملوث.

وحذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من استخدام الأدوات الملوثة لتحنب الإصابة بالتهاب الكبد (ب)، ومن بينها:

الإبر

المحاقن

أمواس الحلاقة

الأدوات الحادة الملوثة

ويكمن السبب بأن التهاب الكبد (ب) يمكن أن يحدث نتيجة إبر الحقن، والوشم، وثقب الجلد، والتعرض للدم.