اضطرابات الجهاز الهضمي..كيف تخفف من الانتفاخ والغازات؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعاني العديد من الأشخاص من اضطرابات في الجهاز الهضمي، والتي غالبًا ما يمكن تفاديها باتباع خطوات بسيطة جدًا، بلا الحاجة لزيارة طبيب.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أبرز 7 خطوات ستساعدك في هذه الحالة.

ما هي؟

تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم

مضغ الطعام جيدًا

شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول

عدم الإفراط في تناول الحلويات والدهون الحيوانية

تجنب الإفراط في شرب المشروبات الغازية

تناول الزبادي لأنها تحتوي على البكتيريا النافعة «البروبيوتك»

ممارسة الرياضة المناسبة لحالتك الصحية مثل المشي أو غيرها من أنواع الرياضة

ويُعد الإمساك من بين أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعاً.

وقد يشعر المرء بالامتلاء أو الانتفاخ بشكل مفرط بسبب الإمساك، أو الغازات، أو حتى نتيجة ابتلاع الهواء بشكلٍ مفرط.

وتناولت تغريدة تابعة لحساب "مدينة الملك عبدالله الطبية" على "تويتر" خمس طرق يمكنها مساعدتك على تخفيف الانتفاخ والغازات.